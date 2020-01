Kwartfinale is het eindstation voor Elise Mertens in China

Elise Mertens mag haar koffers pakken in Shenzhen. Een dag na haar uitschakeling met dubbelspeelster Sabalenka ligt de Limburgse nu ook als single uit het toernooi.

Elise Mertens (WTA-17) ging in de eerste set van de kwartfinale tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA-37) met 6-4 kopje onder, maar in de tweede set knokte ze aardig terug. Die won ze uiteindelijk met dezelfde score. In de beslissende zet kon onze landgenote niet door de opslag van Rybakina breken en gaf ze zelf twee opslagspelletjes weg. Het werd 6-2 voor de Kazachse. De partij duurde 1 uur en 57 minuten.

In het dubbelspel van het toernooi in het Chinese Shenzhen werd Mertens woensdag al uitgeschakeld. Samen met partner Sabalenka moest ze haar meerdere erkennen in de tandem Doi / Niculescu (0-2).