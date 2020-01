Flipkens en Van Uytvanck moeten niet zweten voor plek in halve finale en komen nu... Serena Williams tegen

Van Kirsten Flipkens zijn haar kwaliteiten in het dubbelspel wel gekend en met Alison Van Uytvanck lijkt ze een prima duo te vormen. De twee staan alleszins in de halve finales in Auckland. Daar moesten ze niet eens diep voor gaan, want hun opponentes staakten de strijd in de kwartfinale.

Die tegenstandsters waren de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Duitse Laura Siegemund. Sowieso hadden Flipkens en Van Uytvanck het wel onder controle. Het Belgische duo realiseerde als eerste een break. Het zag het andere team wel nog gelijk komen tot 3-3, vooraleer echt het gaspedaal in te duwen. In de volgende spelletjes waren Flipkens en Van Uytvanck telkens een tikkeltje beter. De laatste drie games uit de eerste set gingen naar onze landgenotes. Toen ze ook vroeg in set twee een break voor kwamen, besloten Krawczyk en Siegemund op te geven. Dit bij een stand van 6-3 en 1-0. TEGEN WILLIAMS EN WOZNIACKI IN HALVE FINALE Zo stonden onze landgenotes slechts 44 minuten op de baan en moesten ze zich niet moe maken. Ze kunnen nu alle energie richten op hun halve finale en dat zal nodig zijn. Daarin treffen ze immers Serena Williams en Caroline Wozniacki. Die dubbelen voor de gelegenheid samen met het afscheid van Wozniacki aan de tennissport in het verschiet.

Lees ook... Flipkens en Van Uytvanck stoten door naar de kwartfinales in het dubbelspel na tiebreak