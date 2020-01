Elise Mertens na nederlaag tegen 20-jarige Elena Rybakina: "Ze speelde alles of niets en haalde er haar voordeel uit"

Elise Mertens heeft zich in het Chinese Shenzhen niet kunnen plaatsen voor de halve finales in het enkelspel. De Limburgse verloor na drie sets van de 20-jarige Kazachse Elena Rybakina.

Mertens was na afloop ontgoocheld: "Rybakina speelde een soort alles of niets tennis en haalde daar voordeel uit", vertelde het nummer 17 van de wereld bij Het Laatste Nieuws. "Ik kon niet zoveel druk zetten als in mijn voorgaande wedstrijden. Het was dan ook niet makkelijk. In de tweede set liep het beter, maar die lijn kon ik niet doortrekken."

Mertens zal nog deelnemen aan het toernooi van Hobart, waar ze in 2017 en 2018 won, om helemaal klaar te zijn voor de Australian Open: "Ik heb nog wel wat tijd. Ik moest hier mijn topvorm nog niet hebben. Ik ga mijn uiterste best doen om op het juiste moment te pieken en grijp elke partij aan om me te verbeteren."