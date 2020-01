ATP Cup: Rusland heeft dubbelspel niet nodig om Argentijnen uit te schakelen op weg naar halve finale

Het afsluitende dubbelspel wordt dus een maat voor niets. Rusland neemt het zaterdag in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Canada.

De andere halve finale gaat tussen Australië en België of Spanje.

Game, set and Semi-Final! @DaniilMedwed def. Diego Schwartzman 6-4 4-6 6-3 to secure a place in the inaugural #ATPCup Semi-Finals for 🇷🇺 #TeamRussia.#ARGRUS pic.twitter.com/mcO3FSaMp8