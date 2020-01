ATP Cup: Australië overleeft thriller tegen Groot-Brittannië en wacht op België (of Spanje) in de halve finale

Australië heeft zich in de Ken Rosewall Arena in Sydney als eerste geplaatst voor de halve finale van de ATP Cup. Het thuisland was met 2-1 te sterk voor Groot-Brittannië.

Nick Kyrgios had met twee keer 6-2 de maat genomen van Cameron Norrie, maar Alex de Minaur moest na een tiebreak in de derde set het onderspit delven tegen Dan Evans. Het dubbelspel moest dus de beslissing brengen. Daarin namen Kyrgios en De Minaur het op tegen Jamie Murray en Joe Salisbury. 6-3, 3-6. Een supertiebreak dus. Daarin haalde Australië het met 18-16. Australië neemt het in de halve finale op tegen België of Spanje. Die kwartfinale wordt vrijdag gespeeld. THEY’VE DONE IT.



🇦🇺 #TeamAustralia are into the semi-finals!!!#ATPCup | @NickKyrgios | @alexdeminaur pic.twitter.com/xv5hQ2SB5h — ATP Tour (@atptour) January 9, 2020