Schoenen van Sharapova leveren 3000 dollar op voor het Australische Rode Kruis

Sharapova had tien paar van haar tennisschoenen ondertekend en deze achter gelaten aan de balie van het hotel, samen met een envelope om geld te doneren ten voordele van de reddingspogingen bij de massale bosbranden in Australië.

Wie 300 dollar doneerde, kon één paar schoenen mee naar huis nemen. Ondertussen zijn alle schoenen reeds aan de man gebracht. De actie leverde dus 3000 dollar op. Dat geld gaat integraal naar het Australische Rode Kruis.

I’ve just been told all the shoes were picked up within hours and a 3K donation will be on its way to the Red Cross 🇦🇺 tomorrow!! Thank you so much for all your contributions! Wish I had more shoes 😅 ❤️ https://t.co/MUDLb6f5p1 pic.twitter.com/XR6jETac8g