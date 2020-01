Flipkens en Van Uytvanck stoten door naar de kwartfinales in het dubbelspel na tiebreak

Dinsdagnacht hebben Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck zich in Auckland geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel.

In het enkelspel hadden Van Uytvanck en Flipkens minder succes. Flipkens verloor met 7-5 en 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard en Van Uytvanck moest door ziekte forfait geven. Het duo was wel klaar om te spelen in het dubbelspel en won van de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina Srebotnik met 7-6, 4-6 en 10-6 in de beslissende tiebreak.

Als Flipkens en Van Uytvanck naar de halve finales willen dan zullen ze woensdagavond moeten afrekenen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Duitse Laura Siegemund.