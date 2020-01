Caroline Wozniacki en Serena Williams maken indruk in het dubbelspel en stoten door naar de halve finales

Om vroeg in het seizoen meteen in het juiste ritme te zitten komen Serena Williams en Caroline Wozniacki ook in actie in het dubbelspel in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Ze wonnen hun tweede wedstrijd zonder problemen en staan in de halve finales.

Wozniacki en Williams namen het in de kwartfinales in het WTA-toernooi in Auckland op tegen Caroline Dolehide en Johanna Larsson. Williams en Wozniacki vonden elkaar perfect en wonnen de wedstrijd eenvoudig met 6-2 en 6-1 na nauwelijks 51 minuten. Eerder versloegen ze ook al Hibino en Ninomiya in het dubbelspel. In de halve finales kunnen ze dan uitkomen tegen Krawczyk en Siegemund of onze landgenoten Van Uytvanck en Flipkens. Verder zitten Wozniacki (WTA-37) en Serena Williams (WTA-10) ook nog steeds in de race in het enkelspel. De Deense neemt het donderdagavond op tegen Lauren Davis en Williams komt woensdagavond uit tegen Christina McHale.