Belgische mannen komen Rafael Nadal tegen op de ATP-Cup

Het was nog even afwachten tegen wie de Belgen zouden uitkomen in de kwartfinales van de ATP-Cup in Australië. Het is nu zeker dat Spanje de tegenstander zal worden.

David Goffin, Steve Darcis en Joran Vliegen en Sander Gillé zullen het in de kwartfinales van de ATP-Cup opnemen tegen Spanje. De smaakmaker daar is uiteraard het nummer 1 van de wereld Rafael Nadal. Verder neemt ook met Roberto Bautista Agut het nummer 10 van de wereld deel aan het landentoernooi. Een loodzware opdracht dus voor de Belgische mannen die anders gingen uitkomen tegen het Servië van Novak Djokovic. In de andere kwartfinales neemt Groot-Brittannië het op tegen Australië en is er verder ook nog Rusland tegen Argentinië en Servië tegen Canada.