België stoot door op ATP Cup en ontmoet Nadal of Djokovic

Het was even rekenen, maar België is dan toch zeker van een plek in de kwartfinale van de ATP CUP. Het heeft dat te danken aan de 3-0 zege van Spanje tegen Japan.

België is zo zeker van een plek als beste tweede. Bij de laatste acht krijgt het Servië (met Novak Djokovic) of Spanje (met Rafael Nadal) tegenover zich. Om te weten wie de tegenstander wordt, moeten alle groepswedstrijden afgewerkt zijn. België haalde het in Groep C met 3-0 van Moldavië, maar verloor dan met 1-2 van Groot Brittannië. Tegen Bulgarije kwam het 0-1 achter, maar haalde het toch nog de ‘tie’ binnen met 2-1. Wanneer je beseft dat #TeamBelgium doorstoot naar de kwartfinales op de @ATPCup! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/NQLPvt69jW — Play Sports (@playsports) January 8, 2020