ATP-Cup: Nadal en Djokovic stomen door, Thiem gaat onderuit

Dinsdag versloeg België nog Bulgarije op de ATP-Cup. Onze landgenoten zijn nu de beste nummer twee van het toernooi en hebben uitzicht op de volgende ronde, maar het zit er nog niet op. Dinsdagnacht kwamen topper zoals Rafael Nadal, Novak Djokovic en Dominic Thiem in actie.

Rafael Nadal (ATP-1) nam het normaal gezien in een bijzonder aantrekkelijke affiche op tegen Kei Nishikori (ATP-16), maar de Japanner moest al een hele tijd geleden afzeggen met een blessure voor de ATP-Cup. De ervaren Spanjaard nam het in de plaats op tegen Yoshihito Nishioka (ATP-72). Niemand gaf een cent voor de kansen van de Japanner, maar we kregen toch een aantrekkelijke partij te zien. Nishioka wist in de eerste set een tiebreak af te dwingen, maar verloor die 7-6 (7/4). In de tweede set was Nadal opnieuw (nipt) de sterkste met 6-4.

Net zoals Nadal is ook Novak Djokovic (ATP-2) aan een uitstekende start van 2020 bezig. De Serviër won al van onder meer Kevin Anderson en Gaël Monfils en nam het nu op tegen de Chileen Cristian Garin (ATP-33). Djokovic had er iets meer dan een uur voor nodig om met 6-3 en 6-3 te winnen.

Thiem onderuit

Tot sot kwam ook Dominic Thiem (ATP-4) nog in actie tegen de 22-jarige Pool Hubert Hurkacz (ATP-37). Thiem speelde goed in de eerste set en haalde die ook binnen met 6-3, maar zakte nadien weg. Hij verloor de tweede met 4-6 en de slotset was na een tiebreak ook voor Hurkacz. Aangezien Dennis Novak (ATP-105) ook al verloor van de Pool Kacper Zuk (ATP-448) lijkt de uitschakeling nabij voor Thiem en co op de ATP-Cup.