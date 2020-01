Aanvaller van Petra Kvitova langer de cel in: Van 8 naar 11 jaar

De inbreker die Petra Kvitova in 2016 met een mes aanviel heeft zijn straf van 8 naar 11 jaar zien oplopen. Het Tsjechische gerecht kwam op woensdag met een verklaring naar buiten.

In maart viel een eerste verdict van acht jaar, maar de kwalificatie van het misdrijf veranderde intussen. Het gaat niet om slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden, maar om inbraak met verzwarende omstandigheden. Dat levert meteen ook een zwaardere straf op: 11 jaar.

De 29-jarige tennister die twee keer Wimbledon won liep toen een zware handblessure op en was maanden buiten strijd. Intussen is ze opnieuw het nummer zeven van de wereld en speelt ze op dit moment mee op het WTA-toernooi in Brisbane.