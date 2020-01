Uitstel of stopzetting van matchen op Australian Open steeds meer een mogelijkheid

De huidige ravage in Australië vanwege de bosbranden laat niemand onberoerd. Ook zou het wel eens een impact kunnen hebben op de sportieve invulling van het tennisseizoen. Zowel spelers als organisatoren beseffen dat uitstel van het eerste grandslamtoernooi noodzakelijk kan zijn.

Novak Djokovic is titelverdediger op de Australian Open nadat hij vorig jaar Nadal versloeg in de finale en tevens voorzitter van de spelerscommissie. De Serviër liet vanop de ATP Cup al eens een balonnetje op over een mogelijk uitstel als de luchtkwaliteit in Melbourne niet zou verbeteren. Ook nummer één bij de vrouwen Ashleigh Barty kan zich vinden in enkele dagen uitstel voor de eerste matchen.

20/01 BLIJFT VOORLOPIG STARTDATUM

De organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar houden voorlopig vast aan de begindatum van 20 januari. Wel is het volgens hen mogelijk dat wedstrijden zullen worden stilgelegd wanneer spelers te veel last van de rook zouden ondervinden.

De luchtkwaliteit op alle banen zal alleszins constant worden gemonitord en op basis daarvan kunnen er dan beslissingen genomen worden.