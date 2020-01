Minnen mist twee setballen en verliest van voormalige toptienspeelster

Tijdens de kwalificaties maakte Greet Minnen een sterke indruk in Auckland. Haar stek op de hoofdtabel was ruimschoots verdiend, maar de loting spaarde haar niet: er kwam meteen een ontmoeting aan met het vierde reekshoofd. Desondanks was setwinst mogelijk geweest.

Haar opponente Julia Goerges is de huidig nummer 28 van de wereld. In de zomer van 2018 stond de Duitse in de top tien. Ze liet in de eerste ronde in Auckland meteen zien waarom dat het geval was. Bij Minnen draaide het niet meteen. Voor ze het besefte, had onze landgenote de eerste vijf spelletjes uit de partij verloren.

Minnen kwam nadien wel op het scorebord, al moest ze er hard voor werken. Goerges serveerde de set uit met een blanco opslagspel. Heel knap van Minnen dat ze na zo'n moeilijke eerste set de rollen kon omdraaien. In het begin van set twee was zij ontegensprekelijk de betere speelster. Ze liep uit naar 1-4 en 2-5.

5-5 IN PLAATS VAN SETWINST

Een beslissende set leek in de maak, maar beetje bij beetje knabbelde Goerges aan haar achterstand. In het tiende spel van de set had Minnen twee setballen. Goerges ging echter via vier punten op rij naar 5-5. In de tiebreak belandde bij het eerste matchpunt de backhand return van Minnen buiten de lijnen en zo was de wedstrijd gespeeld. Goerges haalde het met 6-1 en 7-6 (7/4).