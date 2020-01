Elise Mertens heeft na solide prestatie eerste kwartfinale van het seizoen beet

Terwijl haar landgenotes Auckland verkiezen, vertoeft Elise Mertens in China om het toernooi van Shenzhen te betwisten. Ze had al afgerekend met Tsurenko en nam het in de achtste finales op tegen thuisspeelster Xiju Wang. Mertens kwijtte zich opnieuw van haar taak.

Mertens had in het openingsspel al een breakpunt, maar haar Chinese opponente bleef op dat moment nog overeind en behield ook haar opslag in de volgende servicebeurten. Mertens deed hetzelfde op de eigen opslag. Bij 3-3 wist ze dan toch zelf toe te slaan en de opslag van Wang af te nemen.

Toen ze serveerde voor de set, keek Mertens nog wel tegen twee breakpunten aan. Door vier punten op rij te winnen, haalde Mertens alsnog in dat spel de set binnen. Het eerste deel van set twee verliep gelijkopgaand en zo was bij 3-3 nog steeds alles mogelijk.

MATCHPUNT VERZILVERD DANKZIJ STERKE VERDEDIGING

Dat bleek ook in set twee het moment voor Mertens om het gaspedaal in te duwen. Ze liep 5-3 uit en kwam in het volgende spel op matchbal nadat Wang een forehand in het net sloeg. De Chinese nam wel de volgende rally in handen, maar Mertens verdedigde voorbeeldig en een smash van Wang ging ver uit. Met 6-4 en 6-3 schaarde Mertens zich dus bij de laatste acht in Shenzhen.