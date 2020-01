Eens niet Kyrgios die instort: Tsitsipas bezeert vader met racket en krijgt preek van zijn moeder

In wedstrijden van Nick Kyrgios is altijd wel iets te zien, maar deze keer was het zijn tegenstander Stefanos Tsitsipas die even het noorden kwijt was. De jonge Griek kon niet goed verkroppen dat hij de eerste set verloor in de tiebreak. Uitgerekend zijn vader moest het bekopen.

Kyrgios had de eerste set binnengehaald door de tiebreak te winnen met 9-7, terwijl Tsitsipas op een bepaald moment ook een setbal had. Het verliezen van de eerste set kwam dus hard aan: het nummer zes van de wereld begon wild met zijn racket te slaan toen hij naar de kant ging. Daarbij raakte hij met zijn racket ook de arm van de kapitein van het Griekse team op de ATP Cup... Apostolos Tsitsipas, tevens zijn vader. Tsitsipas senior had zijn arm duidelijk bezeerd en ging verder weg van zijn zoon zitten. Die kreeg ook nog een waarschuwing van de umpire en een preek van zijn moeder. PER ONGELUK Op de persconferentie na match vertelde Stefanos Tsitsipas dat het per ongeluk gebeurde. Er zouden nadien overigens nog twee tiebreaks volgen, die netjes verdeeld werden. Zo trok Kyrgios dus finaal aan het langste eind met 7-6 (9/7), 6-7 (3/7) en 7-6 (7/5).