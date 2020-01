Bonaventure moet bij herkansing als 'lucky loser' onderspit delven na pittige driesetter

Na haar nederlaag in de kwalificaties tegen Camila Giorgi werd Ysaline Bonaventure alsnog opgevist voor de hoofdtabel. Alizé Cornet was dan wel een te duchten tegenstandster in de eerste ronde. Bonaventure weerde zich kranig, maar moest finaal het hoofd buigen.

Bonaventure nam nochtans de beste start en leidde na vier spelletjes met 1-3. Die break voorsprong bleef op het bord: de Belgische kon de eerste set uitserveren. Haar tegenstandster talmde wel niet om te reageren: Cornet nam tot twee maal toe afstand in de tweede set. CORNET EINDIGT STERK Evenveel keer kwam er wel een gepast antwoord van Bonaventure. Zo werd het 5-5, maar een volgende break was dan wel beslissend in het voordeel van de Française. Die beschikte in set drie ook over het beste eindschot. Bonaventure kwam nog 2-3 voor, maar alle resterende spelletjes gingen vervolgens naar Cornet. Na twee uur en een kwartier tennissen trok Cornet dus het laken naar zich toe met 4-6, 7-5 en 6-3. Voor Bonaventure geen achtste finale dus in Auckland.