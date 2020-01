België in de penarie op ATP Cup na nederlaag van Steve Darcis

Nadat België in de Davis Cup de groepsfase niet overleefde, lijkt het stilaan dezelfde kant op te gaan op de ATP Cup. Na het onverwachte verlies tegen Groot-Brittanië moet België winnen van Bulgarije om nog kans te maken op de kwartfinales. Darcis verloor echter de eerste wedstrijd.

Was het de sterkte van de tegenstander of was het weer een dag met pijn voor Steve Darcis? In ieder geval viel op hoe hij vooral op eigen opslag snel in de knoei zat. Zijn drie eerste servicegames moest Darcis allemaal inleveren. Gevolg: een droge 6-0 voor Dimitar Kuzmanov op het scorebord.

BREAK VOORSPRONG LAATSTE OPFLAKKERING

Darcis kreeg uiteraard nog de kans om zich te herpakken in de tweede set, deed dat aanvankelijk ook en kwam zelfs een break voor. Nadien gingen alle spelletjes echter naar Kuzmanov. Die bracht Bulgarije met 6-0 en 6-3 op een 1-0-voorsprong in de ontmoeting. Mogelijk was dit de laatste match van Darcis in een landencompetitie.

Om nog kans te maken om door te stoten, moet David Goffin in het tweede enkelspel Grigor Dimitrov kloppen en moeten Gillé en Vliegen dan ook nog het dubbelspel winnen.