Australian Open gaat gewoon door: "Voldoende maatregelen getroffen"

De Australian Open zal gewoon plaatsvinden op de vooropgestelde data. Eerder werd gezegd dat de organisatie het toernooi zou uitstellen omwille van de hevige bosbranden, maar de organisatie zegt nu de juiste maatregelen genomen te hebben.

Al enkele maanden zijn de bosbranden in Australië aan de gang en sinds kort hangt er ook boven Melbourne een giftige rookwolk. Daarop stelde zich de vraag of het toernooi uitgesteld moest worden, maar de Australische Tennisfederatie zegt voldoende maatregelen genomen te hebben om de spelers alle veiligheid te garanderen.

"Op basis van de informatie die we nu hebben, zien we geen probleem om het schema te volgen", vertelt Craig Tilley, voorzitter van de Australische Tennisfederatie. "We hebben alle maatregelen genomen die we konden nemen. Er is extra geïnvesteerd in extra middelen om de luchtkwaliteit rondom altijd te analyseren."

De bosbranden in Australië teisteren al enkele maanden het land. Er zijn al 25 doden gevallen.