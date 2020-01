🎥 Supertiebreak beslist Belgisch lot op ATP Cup, Groot-Brittannië groepswinnaar

Het is dan toch gelukt! Het zag er even benard uit voor België op de ATP Cup in Sydney, maar onze landgenoten staan na de beslissende derde wedstrijd tegen Bulgarije op de tweede plek in hun groep.

Die tweede plaats kan recht geven op de kwartfinale, al hangt dat wel af van de vijf andere teams. De beste twee tweedes gaan namelijk door samen met de zes groepswinnaars.

Steve Darcis liet deze ochtend van het nummer 417 Aleksander Lazarov. In twee sets moest Mister Davis Cup de duimen leggen voor zijn Bulgaarse tegenstander: 6-0 en 6-3. Alle hoop was gevestigd op David Goffin die de Belgische meubelen moest redden.

Goffin zet orde op zaken

Zijn partij kende een zwak begin. De eerste set verloor de 29-jarige Luikenaar met 4-6 van zijn zwarte beest Grigor Dimitrov. Dan kwam er een glorieus moment want het was al van februari 2017 geleden dat Goffin een set kon winnen tegen de Bulgaar. Set 2 en 3 kon de Belg naar zijn hand zetten: 4-6, 6-2 en 6-2.

Dus moesten Joran Vliegen en Sander Gillé de klus klaren in het allesbeslissende dubbelspel. En of het dan ook een spannende wedstrijd werd. Net als Goffin kenden de Belgen een zwakke eerste set (3-6), maar vanaf dan sloeg de motor van het duo aan. De tweede set haalden ze het met 6-4. Het was uiteindelijk een supertiebreak die het verschil moest maken tussen beide landen. België won die met 10-4.

What a win for 🇧🇪 #TeamBelgium!



As a result of their doubles victory, 🇬🇧 #TeamGreatBritain have qualified for the #ATPCup Final 8 as Group C winners. pic.twitter.com/N5SnE7IzN7 — ATP Tour (@atptour) January 7, 2020

Alle drie de landen hebben twee match-ups gewonnen en één verloren. Groot-Brittannië gaat door als groepswinnaar naar de kwartfinale, België moet nog even afwachten. Bulgarije is uitgeschakeld.