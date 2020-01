🎥 Goffin krijgt applaus van tegenstander na magistraal punt en legt tegenstander over de knie

David Goffin heeft dinsdag de Belgische kansen in de ATP Cup levende gehouden. De nummer elf van de wereld won in Sydney de tweede Belgische partij van zijn zwarte beest, de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Het was al van 2017 geleden dat Goffin nog eens een set kon winnen van Dimitrov. En het was een belangrijke overwinning want als het dubbelspel later op de dag gewonnen wordt, dan eindigt België tweede in zijn groep.

Als Goffin verloor dan was België uitgeschakeld. Steve Darcis verloor namelijk de openingswedstrijd van het nummer 417 van de wereld, Dimitar Kuzmanov (6-0 en 6-3). Goffin verloor de eerste set nog wel met 6-4, maar dan vocht hij zich terug in de wedstrijd.

In set twee gaf Goffin geen duimbreedte toe en won hij met 6-2. Ook in set drie was de Luikenaar heer en meester. Hij vond het vertrouwen terug en maakte het mooiste punt van de partij. Zelfs zijn tegenstander applaudisseerde. Goffin won ook set 3 met 6-2.

Later op de dag spelen Sander Gillé en Joran Vliegen het beslissende dubbelspel tegen Dimitrov en Kuzmanov. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes gaan naar de volgende ronde.