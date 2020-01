Moet de Australian Open uitgesteld worden? "Gezondheid komt altijd op de eerste plaats"

Australië is nog steeds in de ban van de vernietigende bosbranden die al een hele tijd onophoudelijk aanhouden. Een gebied van anderhalf keer de oppervlakte van België ging al in de vlammen op. De tennistoppers vragen zich dan ook af of de Australian Open wel kan doorgaan.

De officiële startdatum van de Australian Open is op 20 januari, maar zes dagen voordien beginnen wel de kwalificaties al. Speelstad Melbourne blijft sowieso gespaard van de verschikkelijke bosbranden, maar de luchtkwaliteit is er beneden alle peil. Absoluut niet de beste omstandigheden dus om aan topsport te doen. Djokovic vindt dat Tennis Australia maatregelen moet nemen als er geen verbetering komt: "Je moet altijd rekening houden met heel wat partijen en factoren. Iemands gezondheid komt in elk geval altijd op de eerste plaats." Volgens de zesvoudige winnaar van het toernooi kan uitstel een oplossing zijn: "Naar een andere datum verplaatsen is niet evident omdat je in het tennis met een strikt schema zit. Maar als de weersomstandigheden de gezondheid van de spelers beïnvloeden, moet je ook met uitstel durven rekening te houden."