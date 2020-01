Mertens en Sabalenka beginnen 2020 uitstekend en plaatsen zich voor de kwartfinales in Shenzhen

Elise Mertens en Aryna Sabalenka maakten in 2019 indruk door onder meer de US Open in het dubbelspel te winnen. Het duo is nu ook in 2020 uitstekend van start gegaan.

In het dubbelspel in het Chinese Shenzhen wonnen Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Bondarenko en de Wit-Russische Lidziya Marozava met 6-3 en 7-5. Ze zijn met deze zege meteen zeker van een plek in de kwartfinales. In de kwartfinales neemt het succesvolle duo het op tegen ofwel de Russisch-Georgische tandem Ekaterina Alexandrova/Oksana Kalashnikova ofwel het Japans-Roemeense duo Misaki Doi/Monica Niculescu. Morgenochtend om 7 uur (Belgische tijd) neemt Mertens het in het enkelspel op tegen de Chinese Xiju Wang (WTA-142).