Geen hoofdtabel voor Ysaline Bonaventure in Auckland: Voormalige kwartfinaliste op Wimbledon net te sterk

Ysaline Bonaventure heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel in Auckland. Ze verloor na een spannende partij in drie sets.

Na een knappe stunt tegen de Italiaanse Sara Errani (WTA-198) die in 2012 nog de finale op Roland Garros speelde, kwam Ysaline Bonaventure opnieuw een stevige tegenstandster tegen. De Italiaanse Camila Giorgi (WTA-100) zakte in het voorbije jaar op de WTA-ranking, maar stond in 2018 wel nog in de kwartfinales van Wimbledon. Bonaventure speelde een erg verdienstelijke partij, maar moest met 6-7, 6-4 en 6-1 toch de duimen leggen voor de Italiaanse.

In Auckland waren Kirsten Flipkens (WTA-71) en Alison Van Uytvanck (WTA-47) wel al meteen zeker van de eerste ronde. Van Uytvanck neemt het op tegen de Duitse Lara Siegemund (WTA-75), Flipkens begint tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA-180). Greet Minnen (WTA-110) plaatste zich via de kwalificaties tegen de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA-171).