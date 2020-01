Elise Mertens na eerste zege in het enkelspel: "Zo een eerste wedstrijd brengt toch altijd wat stress mee"

Zaterdagnacht won Elise Mertens haar eerste partij van het jaar in het enkelspel. Ze versloeg de Oekraïense Lesia Tsurenko met 6-3 en 6-3.

Na afloop was de Limburgse dan ook uiteraard tevreden: "Zo een eerste wedstrijd in het nieuwe jaar is toch altijd wat afwachten. Ik had wel wat stress, maar uiteindelijk ben ik er goed mee om gegaan." In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de 18-jarige Chinese Xiyu Wang (WTA-142).

Verder komt Mertens ook in actie in het dubbelspel samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het duo won vorig jaar samen de US Open. Ze nemen het op tegen Kateryna Bondarenko en Lidziya Marozava.