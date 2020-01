Bouchard schakelt Flipkens uit in Auckland

Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Flipper verloor met twee keer 7-5 van Eugenie Bouchard.

Bouchard is nog maar 25 en speelde in 2014 al de finale op Wimbledon, maar is intussen weggezakt naar plek 262. Ook Alison Van Uytvanck, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure staan op de hoofdtabel in Auckland.