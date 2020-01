🎥 Tienersensatie Cori Gauff begint uitstekend aan haar seizoen en klopt hoger geplaatste Kuzmova

De 15-jarige Cori Gauff is in Auckland uitstekend aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. De Amerikaanse versloeg Viktoria Kuzmova eenvoudig in twee sets.

Gauff kwam in 2020 voor het eerst in actie in Auckland en het was ook nog even afwachten of ze meteen haar niveau zou halen en of ze de lijn van vorig jaar kon doortrekken. Het antwoord is ja want ze liet geen spaander heel van de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA-54).

Met een 6-3 en 6-1 eindstand stootte ze na nog geen uur tennis bijzonder eenvoudig door naar de tweede ronde. Ze komt dinsdag in het dubbelspel in actie samen met de 18-jarige Amerikaanse Caty McNally.