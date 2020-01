📷 Alexander Zverev schreewt zo hard tegen zijn vader in de ATP-Cup dat die in tranen achterblijft

Alexander Zverev (ATP-7) begon bijzonder flauw aan het nieuwe tennisseizoen. Eerst verloor hij met Duitsland van Alex de Minaur en nu zondagavond ging hij kansloos onderuit tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Na de eerste set die met 6-1 verloren werd ging hij in discussie met zijn vader: "Zwijg! Je maakt me dingen wijs. Deze opslag is helemaal niets voor mij", snauwde hij zijn vader toe. Die het nadien ook niet droog hield.

In de tweede set bood Zverev wat meer tegenwerk, maar hij ging opnieuw met 6-4 onderuit. Uiteindelijk haalden Zverev zijn landgenoten de achterstand wel nog op.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup 🇦🇺 pic.twitter.com/5UABoCDoW8