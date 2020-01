Straf! Steve Darcis zet België op voorsprong in de ATP-Cup na overwinning tegen de veel hoger geplaatste Norrie

Steve Darcis heeft in de naam van zijn vaderland opnieuw voor een hele knappe zege gezorgd. 'Mister Davis Cup' zorgde nu voor een hele knappe zege in de ATP-Cup.

Steve Darcis (ATP-157) nam het op tegen Cameron Norrie (ATP-53). Een hele zware opdracht voor onze landgenoot die bezig is aan de laatste wedstrijden uit zijn carrière. Darcis begon in elk geval uitstekend en stoomde meteen door naar een 3-1 voorsprong in de eerste set. Norrie haalde zijn opslagspelletje nadien nog wel vlot binnen, maar moest dan toezien hoe Darcis er van 3-2 een droge 6-2 van maakte.

In de tweede set deed Darcis het opnieuw uitstekend. De Luikenaar stond meteen 4-0 voor en gaf die riante voorsprong niet meer uit handen hoewel Norrie wel nog terugkeerde naar 4-3. Darcis wint zo met 6-2 en 6-4 en zorgt ervoor dat David Goffin zonder druk kan toeleven naar zijn duel met Daniel Evans.