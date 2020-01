Nummer één van vrouwentennis komt met mooi initiatief voor slachtoffers bosbranden: "En dat heb ik ook al gedaan"

De nummer één in het vrouwentennis Ashleigh Barty beloofde zondag dat ze haar prijzengeld van het toernooi van Brisbane zal schenken aan het Australische Rode Kruis. Barty kan in totaal 225.000 euro mee naar huis nemen.

Dat initiatief neemt ze nadat haar land al enige tijd geteisterd wordt door bosbranden die al 24 doden hebben gemaakt. Ze wil de slachtoffers met haar gewonnen prijzengeld een hart onder de riem steken.

"Het is nu al maanden bezig. Ik herinner me nog dat we de rookpluimen konden zien vanuit het vliegtuig toen we terugkwamen van de finale van de Fed Cup in Perth. Het raakt niet enkel mij, maar ook het hele land. Ik heb ook al 19.000 euro geschonken aan de Society for the Prevention of Cruelty to Animals, een organisatie die helpt gewonde wilde dieren te verzorgen", vertelt Barty.

Ook Nick Kyrgios en Karolina Pliskova zijn al met een initiatief bezig. Per geslagen ace doneren zij een bedrag aan de slachtoffers.