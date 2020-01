Greet Minnen en Ysaline Bonaventure staan na nieuwe zege dicht bij de hoofdtabel in Auckland

Naast Elise Mertens in het Chinese Shenzhen kwamen er intussen nog twee Belgische vrouwen in actie. Greet Minnen en Ysaline Bonaventure hopen op een plekje op de hoofdtabel in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

De twee dames zijn in elk geval uitstekend bezig. In de tweede kwalificatieronde nam Minnen (WTA-110) met 2-6, 6-4 en 7-6 de maat van de Australische Arina Rodionova (WTA-204). In de laatste voorronde neemt ze het op tegen de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA-171) . Bonaventure deed het ook prima en versloeg met de Italiaanse Sara Errani (WTA-198) niet de minste. In 2012 speelde ze nog de finale op Roland Garros. Bonaventure won met 6-7, 7-5 en 6-4. In de laatste voorronde wacht haar met de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-100) nog een zware klus.