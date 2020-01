Elise Mertens begint haar seizoen op een uitstekende manier en wint makkelijk in China

Na de ATP-Cup bij de mannen in Australië is nu ook 2020 van start gegaan in het vrouwentennis. In het WTA-toernooi in Shenzhen in China doet Elise Mertens mee.

In de eerste wedstrijd van het jaar nam Elise Mertens (WTA-17) het op tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-73). Mertens liet zien meteen in een goede vorm te zitten en won de wedstrijd eenvoudig met 6-3 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-74) en de Chinese Wang Xiyu (WTA-144). Opnieuw een haalbare kaart dus. Het is voor Mertens de allereerste keer dat ze start in Shenzhen. Vorig jaar begon ze haar seizoen in Brisbane. Round ✌🏻 for @elise_mertens pic.twitter.com/49rw53qznw — Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) 5 januari 2020