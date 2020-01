België wordt verrast in ATP Cup en moet weer vol aan de bak

België is er niet in geslaagd om zich zondag al zeker te stellen van winst tegen Groot-Brittannië op de ATP Cup.

Steve Darcis won de eerste partij knap van Cameron Norrie. Een speler die honderd plaatsen hoger staat dan Darcis. De Luikenaar won in twee sets: 6-2 en 6-4. Het was dus David Goffin die voor de veilige 2-0 kon zorgen, maar die liet het na.

Tegen Moldaviër Albot won hij eerst nog zijn eerste wedstrijd van het toernooi, maar tegen de Brit Daniel Evans (ATP 46) had de nummer elf van de ATP-ranking iets meer moeite. In twee sets verloor Goffin verrassend: 6-4 en 6-4.

En ook in de dubbel konden de Belgen geen vuist maken. Het duo Gillé-Vliegen verloor de eerste set zonder enig tegenwerk: 3-6, maar in de tweede set leek het even de goede kant op te gaan. Een tiebreak zorgde voor de 7-6-setwinst van de Britten.

De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes kampen verder op deze ATP Cup. Dinsdag speelt België voor de laatste kans tegen Bulgarije.