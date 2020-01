Kwalificaties Auckland: Wickmayer onderuit in driesetter, prima zeges voor twee landgenotes

Voor Yanina Wickmayer is het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. Wickmayer is één van de Belgische speelsters die in Auckland kwalificaties spelen. Voor haar zit het er meteen op na verlies tegen Hibino. Bonaventure en Minnen wonnen hun partij wel.

Helemaal onlogisch is de uitschakeling van Wickmayer niet, want Hibino staat 46 plaatsen hoger op de wereldranglijst. Toch lagen er mogelijkheden, maar de Japanse haalde de eerste set binnen na een tiebreak. Nadien domineerde beide speelsters nog elk één set. Voldoende dus voor Hibino om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde met 7-6 (7/3), 2-6 en 6-1.

BONAVENTURE HAKT ROEMEENSE IN DE PAN

Ysaline Bonaventure verging het een pak beter. De Roemeense Bara kon haar amper iets in de weg leggen. Zeker in de tweede set had Bonaventure de touwtjes stevig in handen: ze gunde haar opponente nog slechts één spelletje. Met 6-3 en 6-1 bracht Bonaventure duidelijke cijfers op het bord. Volgende tegenstandster is de Italiaanse Sara Errani.

Greet Minnen wil haar opmars ook verderzetten door in Auckland op de hoofdtabel te geraken. De eerste horde was de Spaanse Arruabarrena-Vecino. Die moest in twee sets het onderspit delven. Minnen klopte haar met 6-3 en 6-4. Om door te stoten naar de hoofdtabel, moeten er drie wedstrijden gewonnen worden.