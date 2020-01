Djokovic en Nadal starten met zege op ATP Cup, nummer vier van de wereld wel onderuit

Inmiddels zijn ook de absolute kleppers aan zet gekomen op de ATP Cup. Met uitzondering uiteraard van Federer, die niet meedoet. Ze werden toch stevig op de proef gesteld. Djokovic en Nadal wonnen hun wedstrijd wel, in tegenstelling tot Dominic Thiem.

Novak Djokovic kende een sterke start tegen Kevin Anderson en kwam meteen 3-0 voor. De Zuid-Afrikaan bleef echter niet bij de pakken zitten en kwam na acht spelletjes weer langszij. Djokovic moest vervolgens toch nog zijn tenen uitkuisen.

DJOKOVIC HAALT HET IN DE TIEBREAKS

De Serviër won de eerste set na een tiebreak. Ook in set twee dwong hij er één af, ondanks dat hij bij 4-4 tegen een 0-40 aankeek. Ook in de tweede tiebreak had Anderson een bal voor het afdwingen van een beslissende set, maar Djokovic vermeed setverlies. De nummer twee van de wereld haalde het met 7-6 (7/3) en 7-6 (8/6). Servië won de ontmoeting met 3-0.

Nadal had in zijn partij iets meer overschot dan Djokovic, maar de Georgiër Basilashvili verweerde zich toch ook kranig. Laatstgenoemde had wel geen verhaal toen Nadal bij 3-3 drie spelletjes op rij won. In set twee keerde Basilashvili terug na met 5-2 achter te staan. Nadal trok het laken vervolgens definitief naar zich toe. Zo werd het 6-3 en 7-5. Ook Spanje won zo de ontmoeting in zijn poule met 3-0.

CORIC BELANGRIJK VOOR KROATIË

Dominic Thiem haalde tegen Borna Coric in de openingsset twee keer een achterstand van twee games op. Dat mocht niet baten, want Coric won de tiebreak. Thiem won nadien wel vlotjes de tweede set. In set drie haalde Coric weer de bovenhand, ook al had Thiem meerdere kansen om terug te breaken. Met 7-6 (7/4), 2-6 en 6-3 ging de winst naar Coric. Een resultaat met gevolgen, want Kroatië klopte Oostenrijk zo met 0-3.