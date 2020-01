Belgische speelsters kennen eerste opponente: Flipkens treft voormalig nummer vijf van de wereld

Onze Belgische tennisdames maken zich op voor de start van het tennisjaar 2020. Elise Mertens, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck kennen alvast hun eerste tegenstandster. De loting voor de toernooien van Auckland en Shenzhen hebben enkele opmerkelijke affiches opgeleverd.

In het bijzonder voor Kirsten Flipkens. Zij mag de strijd aangaan met Eugenie Bouchard, een naam die bekend in de oren klinkt. De Canadese heeft al nummer vijf in de wereld gestaan en bereikte in 2014 de finale op Wimbledon. Nadien ging het bergaf met haar carrière en bleef ze vooral gekend door haar posts op sociale media.

ZWARE OPGAVE VOOR VAN UYTVANCK

Flipkens heeft dus zeker wel winstkansen: vorig jaar won ze nog van Bouchard op Indian Wells. Ook Alison Van Uytvanck doet mee in Auckland. Zij staat pas echt voor een zware opgave: Van Uytvanck werd uitgeloot tegen tweede reekshoofd Petra Martic.

Elise Mertens is dan weer de enige Belgische vertegenwoordigster op het WTA-toernooi van Shenzhen. In de Chinese hoofdstad moet Mertens in eerste instantie proberen om voorbij de Oekraïense Lesia Tsurenko, 73ste op de wereldranglijst, te geraken.