Historisch: David Goffin is eerste die VAR inschakelt op ATP-circuit

De Belgische selectie had in Australië weinig problemen met Moldavië. Het werd een droge 3-0 voor David Goffin, Steve Darcis en het duo Vliegen-Gillé, maar het meest opvallende van de wedstrijd was misschien wel het VAR-moment.

In het voetbal is de Video Assistant Referee (VAR) al enkele seizoenen ingeburgerd in België. Die videoref heeft nu ook zijn intrede gemaakt in het tennis en de primeur was weggelegde voor de Belgische selectie in de ATP-cup.

In zijn wedstrijd tegen Radu Albot beging David Goffin een voetfout, maar hij trok de beslissing van de lijnrechters in twijfel. Onze landgenoot wou het ongelijk van de officials bewijzen en schakelde de hulp in van de VAR -één ref aan elke hoek van het terrein die beelden kan gebruiken- maar die bevestigde de call van de lijnrechter.

The VAR for a foot fault for the first time ever in tennis. pic.twitter.com/qUDy6610CP — José Morgado (@josemorgado) 3 januari 2020

Goffin was dus de eerste in het ATP-circuit die gebruik maakte van de VAR. België won de wedstrijd met 3-0 en moet het nu opnemen tegen Groot-Brittannië. Die ontmoeting is voor zondag.