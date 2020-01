Gillé en Vliegen verslaan Moldaviërs in het dubbelspel na een heftige strijd

België is op een uitstekende manier aan de ATP Cup begonnen. In de eerste groepswedstrijden namen Goffin, Darcis, Gillé en Vliegen het op tegen Moldavië.

Steve Darcis en David Goffin hadden al voor een comfortabele 2-0 voorsprong gezorgd tegen de Moldaviërs Radu Albot en Alexander Cozbinov. In het dubbelspel namen Gillé en Vliegen het nog eens op tegen diezelfde spelers. De Moldaviërs weerden zich opnieuw kranig en wonnen ook de eerste set met 6-7 (5-7).

Gillé en Vliegen herpakten zich, maar makkelijk ging het zeker niet. In de tweede set dwong het Moldavische duo opnieuw een tiebreak af die dit keer wel gewonnen werd door onze landgenoten: 7-6 (7-4). In de laatste set van de partij was het zelfs nog spannender en wonnen Gillé en Vliegen na een supertiebreak met 11-9.