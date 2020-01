Darcis en Goffin openen ATP-Cup uitstekend met zege

De Belgen zijn uitstekend van start gegaan in de ATP-Cup in Sydney. Moldavië is de eerste tegenstander en na 2 duels staat het dus ook meteen 2-0.

Steve Darcis had het in zijn groepswedstrijd lang niet makkelijk met het nummer 818 van de wereld Alexander Cozbinov. Darcis vocht zicht naar een 6-4 in de eerste set, maar moest nadien in een tie break de tweede set toch afgeven. In een bijzonder spannend slot werd Cozbinov dan toch met 6-4, 6-7 en 7-5 geklopt. David Goffin deed het eerder op routine en klopte het nummer 46 van de wereld Radu Albot met 6-4 en 6-1. In het dubbelspel komen Joran Vliegen en Sander Gillé nog in actie.