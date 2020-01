Verwachtingen in nieuw tennisjaar: meer stabiliteit en regelmaat voor Goffin en Mertens, sleutelseizoen voor Grote 3

De jaarwisseling gaat ook steeds gepaard met het begin van een nieuw tennisseizoen. In België is de comeback van Clijsters gespreksonderwerp nummer één, maar ook Goffin en Mertens lijken klaar voor een nieuwe stap. Ook is het uitkijken voor verschuivingen aan de internationale top.

Voor David Goffin was 2019 een jaar van weinig uitschieters, maar net dat biedt perspectief in 2020. Doordat hij amper punten te verdedigen heeft, krijgt hij de kans om in de rangschikking weer op te rukken. Voorwaarde is dan wel om zelf beter voor de dag te komen.

Dat moet in principe wel lukken. De turbulentie van het vorige seizoen deed hem geen deugd: de breuk met een trainer met wie hij al jaren samenwerkte, het steeds moeten achtervolgen in de strijd voor de Masters-tickets. Goffin heeft nu de tijd gekregen om met zijn nieuw team een nieuw seizoen voor te bereiden.

VIA BETER RANKING NAAR BETERE GRAND SLAMS

Dat soort stabiliteit moet hem rust geven in het hoofd en in staat stellen om zich volop te focussen op zijn spel. Als hij dat kan doen, kan hij nog steeds zijn mannetje staan tussen de subtop. Gaat zijn ranking erop vooruit, dan kan Goffin misschien opnieuw vaker doorstoten tot de laatste acht op de Grand Slams.

Bij de vrouwen wilde Elise Mertens in 2019 een stap vooruit zetten door een moeilijker programma te betwisten. Dat bracht ook wisselvalligheid met zich mee. Wellicht zal ze daar dit jaar een betere balans in vinden en terug meer mixen met toernooien waar ze vertrouwen op kan doen, om tegelijkertijd zichzelf te blijven uitdagen.

MERTENS FYSIEK IN ORDE

Ze is alvast hard blijven werken op het fysieke en is in principe klaar voor een sterke seizoensstart. Op de eerste match van Clijsters is het nog even wachten, maar het is onmogelijk te voorspellen hoe dat gaat uitdraaien. In elk geval is het een goed teken dat ze haar knieblessure en het noodzakelijke uitstel van haar comeback niet aan haar hart laat komen.

Daarnaast is er ook nog Alison Van Uytvanck, die wellicht blij zal zijn als ze dit jaar opnieuw een toernooi kan winnen en af en toe een uitschieter kan laten optekenen. Haar vriendin Greet Minnen is bezig om enorme progressie te maken en zal dat waarschijnlijk ook blijven doen.

KAN TSITSIPAS AMBITIES WAARMAKEN?

Ook aan de top is het uitkijken wat er beweegt. Bij de mannen zijn de Grote Drie de vorige jaren blijven domineren, maar Medvedev was op de US Open er toch al erg dichtbij om hen te verschalken en met Tsitsipas staat er voor het eerst een uitdager op die durft uitspreken dat het zijn ambitie is om hen te doen wankelen.

Wijzigen de waardeverhoudingen dan toch dit jaar? Bij de vrouwen wil Osaka met coach Fissette weer haar beste niveau halen en verwachten we weer een open strijd. Tenzij Barty kan bevestigen op verschillende grote afspraken.