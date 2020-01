Sander Gillé ziet meerwaarde van ATP Cup in en toont zich enorm ambitieus

Het oorlogje tussen de verschillende tennisinstanties dat aan de gang is, is uitgemond in de oprichting van een nieuw landentoernooi: de ATP Cup. De eerste editie gaat vannacht van start. Sander Gillé maakt deel uit van het Belgische team dat in Australië brokken wil maken.

De meningen zijn verdeeld, maar Gillé ziet die ATP Cup best wel zitten. "Het is een mooie competitie en het is spannend, omdat het voor de eerste keer georganiseerd wordt. Ik denk dat iedereen graag voor zijn land speelt en het is een hele ervaring om eens als een team aan het nieuwe tennisseizoen te beginnen", zegt hij aan Sporza.

EEN STUK AANGENAMER

Met de Belgische dubbelspecialist is er dus al een grote voorstander van het toernooi gevonden. "Ik denk dat iedereen blij is om vaker als ploeg te kunnen spelen. De ATP Cup blijft een serieus toernooi, maar het wordt gewoon een stuk aangenamer omdat we als ploeg spelen."

Het blijft uitkijken tot wat België precies in staat is. "We gaan sowieso voor groepswinst. We hebben een heel goede kans om eerste te worden in onze groep. Eenmaal door de groepsfase willen we natuurlijk zo ver mogelijk geraken." Dan zullen onze spelers ook bestand moeten zijn tegen de hitte, want dat is altijd een factor in Australië.