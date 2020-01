Kyrgios toont zijn goed hart: hij wil de slachtoffers van de bosbranden in Australië via een opvallende manier helpen

Nick Kyrgios is een opvallend figuur in de tenniswereld. Hij is een "enfant terrible", maar nu toont hij zijn goed hart voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Hij gaat geld doneren om hen te helpen.

Kyrgios is van Australië en hij wil zijn landgenoten helpen. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij bij elke ace op de komende tornooien in Australië 200 Australische dollar doneren aan de slachtoffers. Een mooi initiatief van het "enfant terrible". De Australiër krijgt al steun van andere tennissers, want zijn landgenoot Alex De Minaur zal 250 dollar doneren per ace. Er zijn heel wat problemen in Australië door de bosbranden. Het is daar al maanden aan de gang en ze krijgen de brand niet onder controle.