De uitdagingen waar Goffin en Darcis voor staan: het concept van de ATP Cup uitgelegd

Een gloednieuwe landencompetitie staat op het punt om zijn intrede te maken in het tennis: de ATP Cup. Stevige concurrentie voor de Davis Cup en dat blijkt al meteen. We zetten even op een rijtje wat u allemaal van de ATP Cup mag verwachten.

Wat staat er eigenlijk te gebeuren? In een tijdsspanne van tien dagen zullen 24 landen aantreden in drie steden (Brisbane, Perth en Sidney) en strijden om één beker. Elk land wordt vertegenwoordigd door twee enkelspelers en twee dubbelspelers. Voor België zijn dat David Goffin, Steve Darcis, Sander Gillé en Joran Vliegen.

Hoewel het een landencompetitie is, kunnen de spelers ook individueel een zaakje doen. Goede prestaties leveren immers ook punten op voor de wereldranglijst. Australië organiseerde vroeger aparte toernooien in Sidney en Brisbane. Die evenementen vallen weg opdat de steden dit nieuwe project kunnen ondersteunen.

TWEE BESTE TWEEDES OOK DOOR

Er zijn zes poules van vier ploegen. De groepswinnaars plaatsen zich samen met de twee beste tweedes voor de kwartfinales. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en één dubbelwedstrijd. Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets en dus niet naar drie zoals in de Grand Slams.

In tegenstelling tot de vernieuwde Davis Cup kan de ATP Cup wel bij vele spelers positieve geluiden ontlokken. Dat er gespeeld wordt in drie verschillende steden, is iets volledig nieuw en kan op bijval rekenen. Ook omdat de nodige middelen worden ingezet opdat er geen verplaatsingen gemaakt moeten worden waarbij men in tijdsnood komt. De stadions zijn ook meer dan in orde.

GEEN FEDERER

Qua organisatie zit het dus wel snor. Ook toestanden zoals bij de Davis Cup in Madrid, waarbij verschillende wedstrijden ruim voorbij de middernachtklok gingen, moeten niet verwacht worden. Met Roger Federer is er wel een grote afwezige. Omdat hij deelname aan de ATP Cup niet zag zitten, trok Zwitserland zich zelfs helemaal terug.

Voor Steve Darcis wordt dit het voorlaatste toernooi uit zijn carrière. Nadien volgt enkel nog de Australian Open. In zijn laatste landentoernooi gaat hij ongetwijfeld nog het beste van zichzelf geven. België neemt het in de groepsfase op tegen Moldavië (03/01), Groot-Brittannië (05/01) en Bulgarije (07/01). Doordat het VK enigszins onthoofd is door een blessure bij Murray, maakt België een goede kans om zijn groep te winnen.