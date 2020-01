Clijsters vertelt hoe dochter haar over de streep trok en heeft spreidstand al opnieuw een keertje bovengehaald

Welk sportgebeuren staat er in 2020 voornamelijk op het programma? De comeback van Kim Clijsters natuurlijk. De Limburgse heeft zich al een beeld gevormd over hoe die er gaat uitzien en hoe lang die kan duren. Dat we uiteindelijk zover zijn, heeft ook te maken met dochter Jada.

Clijsters doet in HLN het relaas van hoe het idee tot leven kwam. Dat gebeurde begin 2019. "Door in Australië te zijn om commentaar te geven, kwam de passie weer bovendrijven. Ik dacht: 'Kijk naar Roger, Serena en Venus, waarom zou ik het niet proberen?' Na Australië vroeg ik aan mijn conditietrainer of het mogelijk was om terug te keren. Daarna vertelde ik het aan Jada en Brian en begon het langzaamaan te groeien."

Later speelde Clijsters dan een demonstratiematch tegen Venus Williams en was het een uitspraak van haar oudste dochter die haar dat laatste duwtje gaf. "Jada zei tegen mij: 'Mama, je lijkt tien jaar ouder dan zij'. Ik antwoordde: 'Bedankt!' Maar dat was uiteindelijk mijn motivatie."

Deze situatie is wel erg nieuw

Hoe lang mogen we verwachten dat de mama van drie kinderen nu nog gaat tennissen? "Ik weet dat mijn comeback iets is dat twee, drie of vier jaar gaat duren, als ik fit kan blijven. Ik heb veel ervaring uit het verleden, maar deze situatie is wel erg nieuw." Op trainingskamp in Tenerife waagde ze zich al eens aan haar fameuze spreidstand, haar handelsmerk. "Ik denk niet dat het nog vaak gaat gebeuren."