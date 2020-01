Unicum voor Nadal, die nummer 1 van de wereld is in jaren 2000, '10 en 20'

Rafael Nadal begint aan het nieuwe tennisjaar zoals hij het vorige heeft afgesloten, als nummer 1 van de wereld. De Spanjaard is een vaste klant aan de top van het klassement, al jarenlang.

Zo lang al dat in drie verschillende tijdvakken op de hoogste plaats in de ATP-ranking heeft gestaan. Het begon in 2008, toen Rafael Nadal de ongenaakbare Roger Federer na meer dan vier jaar alleenheerschappij van de troon stootte.

In de jaren 2010 van deze eeuw speelden de Spanjaard en de Zwitser nog vaak haasje over en mengden Novak Djokovic en Andy Murray zich ook geregeld in de debatten. Nadal is sinds november 2019 opnieuw nummer 1 en blijft dat in 2020. Hij is dus zowel in de jaren 2000, '10 en '20 nummer 1 van de wereld geweest.

Moeilijk voor Djokovic

Als Federer zich nog eens aan de top van de ATP-ranking weet te nestelen evenaart hij die prestatie. Voor Djokovic wordt het een stuk moeilijker, want hij was pas in 2011 de beste van de wereld en moet dus nog tot de jaren 2030 tennissen om in drie decennia aan de top te staan. In 2030 wordt de Serviër 43 jaar.