Na Kim Clijsters moet ook tweevoudige halvefinaliste forfait geven voor de Australian Open

Het regent momenteel afzeggingen voor de Australian Open. Eerder maakten Andy Murray, Kim Clijsters, Lucas Pouille en Kei Nishikori al de beslissing om eind januari forfait te geven. Daar komt nu nog een grote naam bij.

De 35-jarige Russin Vera Zvonareva heeft nu ook besloten om eind januari niet af te zakken naar Australië. Ze heeft nog te veel last van haar linkerpols om te kunnen deelnemen. Ze moet dus net zoals Kim Clijsters passen met een blessure.

Zvonareva haalde eerder al twee keer de halve finales op de Australian Open. In 2009 verloor ze van Dinara Safina en twee jaar later was Kim Clijsters te sterk.