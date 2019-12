Maria Sharapova accepteert wildcard voor WTA-toernooi in Brisbane

In januari viert de 32-jarige Russin Maria Sharapova haar rentree op het WTA-circuit. Na een vervelende schouderblessure is ze weer helemaal klaar voor de strijd.

De laatste tijd ging het een pak minder voor Maria Sharapova. Ze verloor eind augustus met 6-1 en 6-1 van Serena Williams op de US Open en kwam sindsdien niet meer in actie op grandslamtoernooien. Sindsdien speelde ze enkel op het World Tennis Championship in Abu Dhabi tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Sharapova zal nu eerst deelnemen aan de Brisbane Open en kan zich dus op een optimale manier voorbereiden voor de Australian Open. Na een vervelende schouderblessure lijkt ze stilaan weer helemaal klaar voor de strijd. Sharapova is wel nog niet helemaal zeker van deelname aan de Australian Open.