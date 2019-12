David Goffin klaar voor het nieuwe seizoen: "Ik ben heel benieuwd"

Op 3 januari gaat het nieuwe tennisseizoen van start met de ATP Cup. Het is een nieuw landentornooi. België zit bij Moldavië, Groot-Brittannië en Bulgarije in de groep. David Goffin kijkt er naar uit.

Goffin is benieuwd naar het nieuwe landentornooi. Hij vertelt het in een interview bij Sporza. "Het is altijd leuk om voor uw land te kunnen spelen. Ik ben zeer benieuwd, want het is een groot tornooi en er wachten ons enkele leuke wedstrijden."

Goffin zal samen met Steve Darcis (ATP 157), Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 39 in dubbel) op de ATP Cup spelen. Goffin zal de eerste match spelen tegen Radu Albot (Moldavië). Er zijn zes groepen en alleen de groepswinnaars en de twee beste tweedes gaan door naar de kwartfinales.