Daar is de volgende afzegging van een top 15-speler voor de Australian Open

Op het eerste grandslamtoernooi van 2020 zullen niet alle kleppers op de afspraak zijn, zoveel is al duidelijk. Onlangs zegde Andy Murray al af voor de Australian Open wegens blessurelast. Kei Nishikori, de nummer dertien van de wereld, moet nu hetzelfde doen.

Het nieuws over de onfortuinlijke Japanner staat te lezen op de website van de Australian Open. Een blessure aan de rechterelleboog speelt hem nog te veel parten om te kunnen aantreden in Melbourne. Geen kwartfinale dus volgend jaar voor Nishikori.

US OPEN-FINALIST IN 2014

Reeds vier keer schopte hij het immers tot de laatste acht in Melbourne, ook in 2019. Ook op Roland Garros en Wimbledon is dat zijn beste resultaat. Op de US Open deed hij wel al beter. In 2014 stond Nishikori daar in de finale. Enkele maanden later bereikte hij zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst: de vierde plaats.

Naast de Australian Open zal Nishikori ook moeten passen voor de ATP Cup. Die landencompetitie kan elke afzegging van een (sub)topper nu wel missen. Naast Nishikori en Murray past ook Federer voor het toernooi, dat zo toch al enigszins onthoofd is.