Andy Murray na forfait voor Australian Open: "Ik baal hier enorm van"

De 32-jarige Schot Andy Murray komt eind januari niet in actie op de Australian Open. De voormalige nummer één van de wereld heeft last van een liesblessure en moet forfait geven.

Begin 2019 kondigde Andy Murray aan dat hij een punt zijn zetten achter zijn carrière. Een heupoperatie gaf hem opnieuw hoop en in oktober won hij zelfs in Antwerpen opnieuw een ATP-toernooi. In Melbourne hoopte Murray opnieuw op een grandslamtoernooi op topniveau, maar dat is nog niet voor meteen.

"Ik heb bijzonder hard gewerkt om weer mijn beste niveau te halen. Ik baal er erg van dat ik in januari niet te zien zal zijn in de Australian Open. Na de editie van vorig jaar was ik erg onzeker over mijn tennistoekomst, ik keek er naar uit om terug te keren naar Melbourne. Ik moet het toernooi nu toch uit voorzorg laten schieten."